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Законопроект о штрафах за указание террористических организаций без маркировки прошел первое чтение

12.05.2021

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который устанавливает штрафы за публикации о террористических организациях в СМИ без маркировки о том, что они ликвидированы или запрещены в России.

На сайте нижней палаты парламента говорится, что подобная мера уже действует в отношении экстремистских организаций. Сейчас за распространение информации о них без маркировки об их статусе гражданам назначается штраф в 2-2,5 тыс. рублей, должностные лица должны заплатить 4-5 тыс. рублей, юридические лица наказывают на 40-50 тыс. рублей.

 

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