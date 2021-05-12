РБК: В управлении ФСБ в Татарстане пройдет проверка после стрельбы в школе

Центральный аппарат ФСБ проведет проверку в управлении службы по Татарстану после трагедии в казанской школе. Об этом сообщил источник РБК, близкий к территориальному отделению.

РБК сообщает, что за профилактику стрельбы в школах в республиканском УФСБ отвечал всего один сотрудник, при том, что обычно полномочия могут распределять между несколькими отделами. Проверка коснется вопроса профилактики подобных трагедий, а также безопасности в школах республики в целом.

Ранее сообщалось, что после стрельбы в школе №175 в полицию и экстренные службы начали поступать звонки от родителей учеников других учреждений о том, что в их школах нет охраны.

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с оружием в казанскую гимназию №175 и открыл стрельбу. Погибло девять человек, в том числе семеро детей, 23 человека получили травмы, два школьника находятся в крайне тяжелом состоянии.

РБК со ссылкой на источники отмечает, что еще после керченской трагедии 2018 года, когда студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже и убил 21 человека, Владимир Путин поручил ФСБ разработать меры по предотвращению подобных инцидентов. После этого был издан внутренний приказ директора ведомства Александра Бортникова, который возлагал ответственность за предотвращение таких случаев на территориальные управления службы.