Telegram и «ВКонтакте» оштрафовали за неудаление призывов на митинги

Администрация мессенджера Telegram заплатит 5 млн рублей за неудаление информации о призывах идти на акции протеста. Такое решение вынес московский суд.

Как пишет ТАСС, Telegram признали виновным по двум протоколам, штраф по каждому составил 2,5 млн рублей.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» по той же статье на 1,5 млн рублей. В общей сложности портал получил штрафов за неудаление призывов на митинги на 3 млн. В марте по той же причине на 4 млн рублей оштрафовали соцсеть «Одноклассники», а в апреле штрафы в общей сложности на 8,9 млн получил портал Twitter. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис микроблогов в России.