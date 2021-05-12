СК: у казанского стрелка заболевание мозга

Следствие готово предъявить обвинение в убийстве Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, СК будет ходатайствовать о его аресте.

По данным следствия, Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, сообщают в СК. Для определения психического здоровья молодого человека будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что ранее Министерство обороны признало Галявиева годным к службе в армии, а затем Росгвардия сочла его достаточно здоровым, чтобы владеть огнестрельным оружием: «При этом запретить надо анонимность в интернете и компьютерные игры».