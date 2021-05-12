В Мурманске после казанской трагедии составили список «неблагонадежных» школьников

Фото приказа опубликовал Telegram-канал «Полярный день 51 Мурманск». В документе говорится, что областное управление образования собирает информацию «об участниках, а также выпускниках 2018–2020 годов, склонных к нарушению дисциплины, проявляющих немотивированную агрессию, высказывавших угрозы в отношении учащихся или работников, приносивших в образовательные учреждения оружие или предметы, похожие на оружие, высказывавших суицидальные мысли, а также в отношении которых имеются любые подозрения о возможной подготовке к преступлениям насильственного характера».
«Медиазона» пишет, что в числе характеристик указанных в перечне учеников были: «приносил пистолет с пульками», «нецензурная брань», «бродяжничество», «участник акции в поддержку Навального», «состоит в группе Навального, выступает против российского законодательства», «воровство», «курит», «не признает авторитета», «свободолюбив, проявляет четкое стремление к избавлению от границ» и другие. Отмечается, что в ней, помимо характеристик, были указаны личные данные детей, в том числе ссылки на их страницы в соцсетях. Самый младший ребенок в таблице учится в первом классе.
После того, как документ опубликовали СМИ, его удалили из открытого доступа. Власти Мурманской области сообщили, что это было профилактическим мониторингом. «Сейчас мы проверяем достоверность информации, которая появилась в сети. Нельзя исключать, что данные были сознательно вскрыты и обнародованы», — сказал министр информационной политики региона Александр Беляев.
В прокуратуре Мурманской области сообщили, что начали проверку по данному факту.