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Список пострадавших при стрельбе в Казани увеличился, часть из них повезут в федеральные медцентры

12.05.2021

Спустя сутки после стрельбы в казанской школе увеличилось количество пострадавших. Представители администрации республики сообщили, что сейчас в больницах остаются 23 человека. Это 20 детей и трое взрослых. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом.

В Telegram-канале мэрии Казани сообщается, что восемь пострадавших решено направить в федеральные медицинские центры, это трое взрослых и пятеро детей. Их будут перевозить с учетом их состояния.

Чиновники Татарстана сообщили, что со вторника в республике усилены медицинские бригады. Помимо сильнейших врачей региона, сейчас с пострадавшими работают 39 медиков федеральных учреждений.

Утром 11 мая в школу №175 в Казани пришел ее бывший ученик и открыл стрельбу. По последним данным погибли девять человек, в том числе семь детей. Сегодня в Татарстане день траура. В российских регионах идут проверки в школах. 

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