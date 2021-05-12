Список пострадавших при стрельбе в Казани увеличился, часть из них повезут в федеральные медцентры

В Telegram-канале мэрии Казани сообщается, что восемь пострадавших решено направить в федеральные медицинские центры, это трое взрослых и пятеро детей. Их будут перевозить с учетом их состояния.
Чиновники Татарстана сообщили, что со вторника в республике усилены медицинские бригады. Помимо сильнейших врачей региона, сейчас с пострадавшими работают 39 медиков федеральных учреждений.
Утром 11 мая в школу №175 в Казани пришел ее бывший ученик и открыл стрельбу. По последним данным погибли девять человек, в том числе семь детей. Сегодня в Татарстане день траура. В российских регионах идут проверки в школах.