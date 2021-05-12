Bloomberg: Россия затягивает поставку вакцины в Северную Македонию по политическим причинам

Россия затягивает поставки своей вакцины от коронавируса «Спутник V» в Северную Македонию из-за того, что политики этой страны осудили преследование Навального. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.

Чиновник правительства Северной Македонии сообщил изданию, что официально Москва объясняет задержку поставок высоким спросом на препарат. При этом Российский фонд прямых инвестиций сообщил зданию, что отправляет партии вакцины в эту страну по контракту. Всего Северная Македония должна получить 200 тыс. доз препарата, но пока туда пришло только 6 тыс. доз.

Ранее власти этой страны подписали декларацию, в которой совместно с другими балканскими странами осудили преследование оппозиционера Алексея Навального, а также поддержали введение санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.