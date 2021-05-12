«Важные истории»: семья помощника Путина обладает состоянием в сотни млн долларов в Европе

Сам Левитин не раз становился одним из самых богатых членов правительства, пока работал на посту министра транспорта. В 2020 году он, согласно декларации, получил 43 млн рублей, что стало максимумом среди сотрудников администрации президента.
«Важные истории» обнаружили, что состояние близких родственников Левитина намного больше. «По закону они не обязаны публично декларировать свои доходы. Но мы выяснили, что одна только кипрская компания (Quortia Limited), принадлежащая брату помощника президента Леониду Левитину и жене Леонида Неле, несколько лет назад одобрила выплату более 40 миллионов долларов в качестве дивидендов», — пишет издание.
В Черногории брат Левитина вместе с бывшим финдиректором и совладельцем «Южкузбассугля» Юрием Кушнеровым владеет участком побережья площадью около трех гектаров. В 2020 году власти одобрили строительство там пятизвездочного отеля. Также там появятся ландшафтный парк и 16 вилл. Издание отмечает, что Левитин и Кушнеров инвестируют в Черногорию уже 15 лет. Кроме того, брат экс-министра транспорта РФ фигурирует в «панамском досье», в документах говорится, что в 2005 году он передал Кушнерову права на часть участка в Черногории.
Также Леонид Левитин и его жена Неля через кипрскую компанию Quortia Limited и чешскую Tratado Invest владеют тремя квартирами, нежилым помещением и несколькими парковочными местами в чешских Карловых Варах. Общая рыночная стоимость жилплощади составляет $500-700 тыс. Кроме того, до 2015 года супруги были владельцами чешской компании OLS Group, которой принадлежат еще несколько помещений, а среди изначальных учредителей этой компании значилась также жена Игоря Левитина Наталия.
Также журналисты узнали, что семье Левитиных принадлежит дом престарелых в Чехии. В России близкие родственники помощника Путина по крайней мере до 2019 года владели 64% холдинга «Пушкин», который строит жилой комплекс «Александровский» под Петербургом. Также до 2019 года семье принадлежал 41% компании «Фокса», застройщика ЖК «Артек» под Москвой. В обоих случаях они владели долями через кипрскую Quortia и несколько российских компаний, а в 2019-м активы перешли в ЗПИФ «Горизонт».
Издание отмечает, что брат помощника Путина Леонид Левитин резко разбогател после того, как Игорь Левитин стал министром транспорта. Тогда его годовой доход составил 94,3 млн рублей, деньги были получены от инвестиционной компании «Тройка Диалог». С тех пор деловыми партнерами семьи Левитина неоднократно становились хорошие знакомые и бывшие коллеги чиновника, а дочь Леонида и Нели Левитиных Александра в 25 лет на три месяца стала членом совета директоров одного из крупнейших изготовителей стальных, строительных и мостовых элементов — «Челябинского завода металлоконструкций». Судя по открытым источникам, девушка работает «имиджмейкером».
В числе других активов семьи помощника президента: два торговых центра в Москве, часть крупных сетей общепита, в том числе в «Шоколаднице», «Кофе Хаузе» и компании Arena Foods Catering, которая организовала питание на стадионах в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также партнерские точки KFC. Также журналисты нашли связь Леонида Левитина с точкой Burger King в аэропорту Шереметьево.
«Оценить примерную стоимость активов семьи Леонида Левитина можно по отчетности его ключевой компании, кипрской Quortia Limited. Последний доступный баланс этой фирмы есть на конец 2017 года. В то время ее чистые активы составляли $295 млн. И это, не учитывая стоимости нескольких московских квартир, загородной недвижимости и тех бизнесов, которые контролировались Левитиными без участия этой кипрской компании», — добавляют «Важные истории».