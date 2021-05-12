«Ъ»: из России высылают пресс-секретаря посольства США

Из России вышлют пресс-секретаря посольства США в Москве Ребекку Росс. Как сообщает «КоммерсантЪ», она вошла в список из десяти американских дипломатов, которых объявили персонами нон грата.

15 апреля США ввели в отношении России новый пакет санкций, предусматривающий высылку десяти дипломатов. Москва решила ответить зеркально.

На вопрос «Ъ», почему в черном списке оказалась пресс-секретарь посольства, источник в МИД РФ пояснил, что США более полугода не дают России заполнить вакантную позицию пресс-секретаря российского посольства в Вашингтоне. «Они ведут себя крайне странно. Не пускают в Вашингтон человека, назначенного нами на пост пресс-секретаря нашей дипмиссии, причем без объяснения каких-либо причин. Речь идет о дипломате с большим опытом, ранее занимавшем аналогичные должности в двух других посольствах РФ. А США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», — сказал собеседник издания.