Детский омбудсмен выступила за «закон о премодерации информации»

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя трагедию в казанской гимназии, сообщила о необходимости «нового федерального закона о премодерации информации»

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации», — написала она в Instagram.

Кузнецова также обращает внимание на недостаток психологов в школах Татарстана и на необеспеченность учебных заведений охраной. По ее словам, необходима «корректировка правил выдачи оружия, обеспечение преемственности работы по профилактике девиантного поведения после достижения совершеннолетнего возраста».

«Особое внимание — укреплению безопасности наших детей. И это должно стать постоянной задачей, не связанной с какими-либо ЧП. Мы, реализуя акцию #Безопасностьдетства силами общественных организаций, видим как важен системный и ответственный подход в этой сфере и предлагаем каждому региону разработать свою концепцию безопасности детства и комплекс мер», — пишет омбудсмен.

«Нужно оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство. Наполнить информационных мир наших детей созидательным смыслом и высокими ценностями. Тогда мы не потеряем наших детей ни физически, ни духовно», — заключает Кузнецова.