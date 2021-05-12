Запретить владение оружием решили нетрезвым водителям и судимым

UPD: Документ был внесен в Госдуму группой депутатов еще в декабре прошлого года. Как уверяет глава профильного комитета Василий Пискарев, документ не связан со стрельбой в казанской школе.

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект, расширяющий список причин для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Как сообщает ТАСС, документ вводит запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также тем, кто ранее был наказан за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.

Такова первая реакция законодателей на стрельбу, которую бывший ученик устроил в гимназии Казани 11 мая. Погибли вчера девять человек, более 20 пострадали.