Юлия Галямина: Закручивание гаек не поможет

Трагедия в казанской школе вызвала не только страшные эмоции, но и желание общества получить ответ на вопрос — что делать. И российский политический официоз не преминул предложить то, что они обычно предлагают в таких случаях: закрутить гайки. Причем, как обычно и бывает, они тут же начали использовать трагедию в своих циничных авторитарных целях (помните, как после Беслана нам отменили выборы губернаторов).

Но причины очередной, к сожалению, трагедии надо искать не в слишком мягких законах, а в слишком жестокой действительности. В том, что школа держится на насилии, и это насилие порождает ответные реакции. В том, что психиатрическая помощь держится тоже — на насилии, и это не позволяет подростку вовремя обратиться за поддержкой. В том, что подросток не воспринимается ни обществом, ни государством как личность, субъект, а только как объект чего-то влияния.

А кроме насилия ещё есть равнодушие… Смогло ли государство или общество поддержать Ильназа, когда он перестал посещать колледж? Кто-то пытался исправить ситуацию, или было проще его выгнать?

А ещё есть коррупция. Кто и как дал разрешение на оружие совсем юному человеку, да ещё с психиатрическими трудностями, — это тот вопрос, на который, возможно, и найдётся ответ. Но только сам этот ответ ничего не изменит в стране, где коррупция — это основа государственной политики.

Причины этой бойни стоит искать не в мягкости законов и дубинок полиции, а в недостатке человеческого отношения государства к своим гражданам.

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