Законопроект о запрете избираться сторонникам Навального рассмотрят уже 18 мая

Законопроект, запрещающий людям, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в Госдуму, будет рассмотрен в первом чтении 18 мая. Соавтор документа Василий Пискарев признал, что стремится, чтобы «новые нормы заработали еще до предстоящих выборов в Госдуму», пишет «КоммерсантЪ».

Законопроект о запрете баллотироваться в парламент причастным к экстремистским группам внесен в Госдуму 4 мая. Признать таковыми российские власти намерены организации, связанные с Алексеем Навальным. Депутаты стремятся, чтобы законопроект вступил в силу до начала думской кампании, а указ о назначении выборов президент должен подписать в течение первых 20 дней июня.