Евгению Ройзману грозит арест

Полиция составила на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана три протокола за организацию и участие в акциях протеста. Два из них составлены по ч. 2 ст. 20.2 за организацию митингов 31 января и 21 апреля — по каждому могут назначить до 10 суток ареста. Еще один протокол вменяет Ройзману участие в акции 21 апреля, передает Znak.com.

По словам Ройзмана, организацией митинга 21 апреля в полиции посчитали ретвит Алексея Навального, а «организацией» акции 31 января — твит «Надо выходить. Я буду».

Суд рассмотрит дело об организации акций уже сегодня.

26 марта суд уже штрафовал Ройзмана на 40 тыс. руб. за участие в митингах в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.