Ракетные обстрелы Израиля со стороны ХАМАС привели к жертвам

Ракетный обстрел территории Израиля боевиками движения ХАМАС продолжается, погибли по меньшей мере три израильтянки, 46 человек получили ранения; Совбез ООН готовится к экстренному заседанию.

«Террористы безостановочно ведут ракетный обстрел из сектора Газа, а гражданские лица в центральной и южной частях Израиля проводят ночь в убежищах, чтобы защитить себя от ракетного огня», — сообщает пресс-служба израильской армии, передает «Интерфакс».

Два человека получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Лод рано утром в среду, один из них скончался от полученных травм, а другой находится в тяжелом состоянии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе. Во вторник здесь подожгли синагогу, а также забросали камнями автомобиль, которым управлял арабский житель. «Мы потеряли контроль над городом и улицами», — заявил в интервью израильскому телеканалу каналу N12 мэр Лода Яир Ревиво.

Сотрудники службы безопасности сообщили, что для борьбы с беспорядками направили в город 16 рот пограничной полиции. СМИ пишут о беспорядках в большинстве арабских городов в центральной и северной частях Израиля, включая Умм-аль-Фахм и Джиср-аз-Зарка.

«В ответ на сотни ракет, пущенных по Израилю за последние 24 часа, армия обороны Израиля нанесла удары по ряду важных террористических целей и боевикам-террористам по всему сектору Газа, что стало нашим самым мощным ударом с 2014 года. В настоящее время мы наносим новые удары по террористическим объектам в Газе», — заявили в армейской пресс-службе.

Совет безопасности ООН соберется в среду для обсуждения ситуации, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники. «Совет Безопасности ООН соберется в среду в частном порядке, чтобы обсудить самую серьезную вспышку боевых действий с 2019 года между Израилем и вооруженными группировками в Газе, контролируемой исламистами ХАМАС», — цитирует «Интерфакс» сообщение издания.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению «нарастающего насилия».

«Израильские силы безопасности должны проявлять максимальную сдержанность и калибровать применение силы. Неизбирательные ракетные и минометные обстрелы израильских населенных пунктов неприемлемы», — сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд также призвал Палестину и Израиль к деэскалации ситуации: «Немедленно прекратите огонь. Мы приближаемся к полномасштабной войне. Лидеры всех сторон должны взять на себя ответственность за деэскалацию. Цена войны в Газе разрушительна и оплачивается обычными людьми. ООН работает со всеми сторонами, чтобы восстановить спокойствие. Немедленно прекратите насилие».

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Израиль имеет право защищать свой суверенитет и не допустит попыток причинить вред своим гражданам.