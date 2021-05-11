Израиль объявил о новой масштабной операции против Газы

Армия обороны Израиля начала масштабную операцию против боевиков в секторе Газа. В ней будут задействованы примерно 80 боевых самолетов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя военного командования Хеди Зильбермана, передает «Интерфакс».

Израильские военные планируют нанести удары по пусковым установкам, которые боевики ХАМАС применяют для ракетных обстрелов Израиля. Предполагается, что палестинцы спрятали десятки установок, закопав их в землю. Зильберман предупредил, что операция займет немало времени. «Это — не тот тип операции, которую можно провести всего за сутки», — сказал он.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. С понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено несколько сотен ракет.