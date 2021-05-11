Россия высылает помощника военного атташе при посольстве Румынии

МИД России объявил персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Румынии капитана Г. Илиеску. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Решение приняли в ответ на высылку из Румынии помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте Алексея Гришаева. Румынские власти заявили, что его действия противоречат «положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

Серия высылок дипломатов началась со скандала со взрывом на складе боеприпасов в Чехии. Прага объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников ГРУ и выслала 18 сотрудников российского дипведомства, заявив, что они связаны с разведкой. Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. Затем сотрудников российских посольств выслали Литва, Латвия, Эстония, Румыния и Словакия. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не будет дальше усугублять российско-европейские отношения и высылать российских дипломатов.