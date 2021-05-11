С Любови Соболь взыскали 1 млн рублей по искам Пригожина

Симоновский суд Москвы взыскал с Любови Соболь 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда по искам о защите чести и достоинства. Бизнесмен Евгений Пригожин требовал с нее 10 млн.

Как пишет «МБХ Медиа», первый иск касается видеоролика на YouTube-канале «Навальный Live», где юрист назвала бизнесмена «бандитом из 90-х» и обвинила его в покушении на своего мужа и «поставках тухлятины в московские школы». Во втором речь шла о публикации Znak.com, где Соболь называла его «сумасшедшим от безнаказанности придурком», который «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации». Пригожин требовал компенсацию в размере 5 млн рублей по каждому иску, суд удовлетворил его требования частично, а также постановил удалить названные сведения и опубликовать опровержение.

По первому иску ответчиком сначала значился Алексей Навальный, но представители Пригожина не смогли доказать связь между политиком и каналом «Навальный Live».

Ранее с Соболь взыскали 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда по еще одному иску Пригожина. В нем шла речь о твите юриста о бизнесмене со словами «Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег». Ранее предприниматель, компания которого поставляет питание в школы и детские сады, и которого также связывают с «фабрикой троллей», подал иски на 25 млн к журналисту Максиму Шевченко и политикам Алексею Навальному и Владимиру Милову из-за различных публикаций.