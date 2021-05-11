«Медуза»* обжаловала в суде решение о включении в список иностранных агентов

На сайте издания со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина говорится, что власти России в этом решении вышли за пределы своей юрисдикции. Помимо этого, в иске отмечается, что решение Минюста — это «неправомерное вмешательство в право на свободу слова, отсутствие какой-либо связи между финансированием и создаваемым контентом (редакция в своей политике независима от спонсоров), дискриминация СМИ».
О том, что Минюст включил «Медузу»* в список СМИ-иностранных агентов, стало известно 23 апреля, редакции до сих пор не поступило официальное уведомление об этом, причины решения также не сообщались. На обращение редакции ведомство сообщило, что причиной стала информация от неназванного госоргана об иностранном финансировании СМИ. Издание сообщило, что из-за действий Минюста потеряло рекламные контракты, отказалось от офисов и сократило зарплаты сотрудникам. После этого редакция объявила сбор пожертвований на свою работу.
Ранее суды признали законными решения ведомства о включении в список СМИ-иностранных агентов главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина*, журналистки Людмилы Савицкой* и правозащитника Льва Пономарева*.
* «Медуза», Денис Камалягин, Людмила Савицкая, Лев Пономарев — включены в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.