На Украине Виктор Медведчук стал фигурантом дела о госизмене

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму депутатам Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме», — написала она в Facebook.

«Интерфакс-Украина» пишет, что речь идет о Медведчуке и Козаке.

«Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму», — отметила Венедиктова.

Где находится Медведчук украинские силовики не знают. В его доме сегодня прошел обыск.

Виктор Медведчук — один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Российский президент Владимир Путин в 2004 году стал крестным отцом его дочери.