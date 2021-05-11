ЕСПЧ обязал российские власти выплатить компенсацию «Новой газете»

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить «Новой газете» €2 тысячи компенсации, удовлетворив иск о нарушении права на свободу выражения мнения. Дело касается публикации в «Новой» в январе 2010 года расследования «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты». В материале цитировалась официальная программа организации «Русский образ» и было опубликовано интервью с ее координатором, напоминает издание.

Расследование, опубликованное в первую годовщину убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, рассказывало, с кем были связаны арестованные убийцы и как организация «Русский образ» пыталась выйти в публичное поле и даже поучаствовать в политике. Через несколько месяцев Роскомнадзор вынес письменное предупреждение, в котором утверждалось, что газета распространила информацию, «содержащую признаки экстремизма». «Мы пытались доказать, что мы разоблачаем деятельность «Русского образа» и привлекаем внимание к тому, чем они занимаются, однако в наших судах все проходило сугубо формально и по формальным основаниям все иски были отклонены», — отмечает юрист «Новой газеты» Ярослав Кожеуров.

В жалобе к ЕСПЧ издание отмечало, что предупреждение РКН незаконно и несоразмерно вмешательству в свободу выражения мнений и, в частности, свободу распространять результаты журналистских расследований.

«И автор статьи, и организация-заявитель проявили должную осмотрительность, явно дистанцировавшись от нацистской идеологии и от идей и принципов «Русского образа». «Новая газета» продемонстрировала давнюю и последовательную антинацистскую и антинационалистическую позицию», — отметили в ЕСПЧ.

Суд признал жалобу приемлемой, постановил, что российские власти нарушили статью 10 Конвенции. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить «Новой газете» €2 тысячи компенсации морального вреда и более €2,2 тысячи за судебные издержки.