Активисты «Бессрочного протеста» получили ограничение свободы по делу о «будке федерального значения»

Ольга Мисик получила 2 года и 2 месяца ограничения свободы, все это время ей нельзя будет выходить на улицу с 22:00 до 6:00. Ивану Воробьевскому и Игорю Башаримову назначили по 1 году и 9 месяцев ограничения свободы, им нельзя покидать квартиры с 23:00 до 5:00. Всем троим также запрещено покидать свои города без уголовно-исполнительной инспекции, сообщил в своем Telegram-канале адвокат Дмитрий Захватов.
Мисик, Воробьевский и Башаримов проходят по делу о так называемой «будке федерального значения». В августе 2020 года они приклеили на будку проходной у здания Генпрокуратуры плакат и прокладки, а также облили стену красной краской. Обвиняемые не признали вину, а их защита обращала внимание на то, что зданию не причинили ущерба. Кроме того, сообщалось о фальсификации доказательств по делу. В документах Генпрокуратуры исправлялись даты, также там говорилось о работах по исправлению ущерба при том, что видеозапись с места показывала, что никаких малярных работ не проводилось, а в оценке ущерба Генпрокуратура ссылалась на письмо Минстроя, изданное позже даты составления сметы.