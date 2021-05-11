Адвокат Калой Ахильгов: Керчь была позавчера...

Я не люблю писать не по теме канала, но...

Да, к сожалению, такое (про Казань) часто случается в США и других странах. И, на мой взгляд, эта история на совести властей потому, что, во-первых, там совсем другой алгоритм получения оружия. Во-вторых, наше государство содержит сотни тысяч «космонавтов» для разгона митингов, устанавливает камеры для задержания, предостерегает заранее, а для таких ситуаций не делает ничего. Ровным счетом - ничего. Никакой профилактики. Потому что все, что не представляет угрозу самой власти, не имеет важного значения.

К примеру, как дали оружие отчисленному из колледжа студенту? Я уж не говорю про то, как продают справки и прочее...

Поэтому «ужесточение процедуры оборота оружия» не даст ничего. Керчь была позавчера... Золотову привет.

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