На хабаровского художника завели дело об оправдании терроризма

Хабаровский художник Hadad (Максим Смольников) стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Поводом стал его пост 2018 года о взрыве в архангельском УФСБ.

«Медиазона» сообщает, что сегодня утром у Смольникова прошел обыск. Адвокат Константин Бубон рассказал изданию, что завтра состоится заседание суда по избранию художнику меры пресечения. «Следователь утверждает, что будут требовать заключение под стражу», — сообщил защитник.

Взрыв в здании архангельского управления ФСБ произошел в октябре 2018 года. Его устроил студент, он погиб, трое сотрудников ведомства пострадали. В публикации на сайте «ВКонтакте» Смольников назвал причинами происшествия «репрессии государства в отношении различных политических активистов, систематические пытки заключенных».

Ранее по статье об оправдании терроризма за публикацию мнения о причине взрыва на 500 тыс. рублей оштрафовали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, житель Кубани Валерий Клименченко получил 4 года колонии, а житель Вологды Сергей Арбузов и Иван Любшин из Калуги получили по пять лет тюремного заключения.