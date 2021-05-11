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Расследованием дела о стрельбе в казанской школе займется центральный аппарат СК

11.05.2021

После нападения на гимназию в Казани СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК об убийстве. Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено  передать все материалы дела для дальнейшего расследования  в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

На место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК.

«По предварительной информации, вооруженный совершеннолетний молодой человек, ворвавшись в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. На данный момент известно о нескольких погибших в результате совершенного преступления, а также о раненых, которым оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения», — говорится в сообщении СК.

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