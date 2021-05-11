Владимир Милов подал жалобу в ЕСПЧ на решения судов по протестам 2019 года

Как пишет «КоммерсантЪ», Милов просит признать эти обращения мотивированными политически, он считает, что они говорят о преследовании оппозиции в стране. Политик отмечает, что именно из-за этого давления ему пришлось уехать из России.
Все иски, о которых идет речь, связаны с акцией «За честные выборы», которая прошла в Москве 27 июля 2019 года из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После нее в суд одно за другим начали обращаться подведомственные мэрии предприятия: ГБУ «Автомобильные дороги», Мосгортранс, московский метрополитен, а также ресторан «Армения». Ответчиками выступили оппозиционеры Владимир Милов, Любовь Соболь, Алексей Навальный, Иван Жданов, Георгий Албуров, бывший глава штаба Навального* в Москве Олег Степанов, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин и незарегистрированные кандидаты Александр Соловьев и Юлия Галямина. В частности, Милова как одного из организаторов суд обязал выплатить 4,7 млн рублей за простой транспорта во время акции протеста, повреждение растений митингующими и выход на работу дополнительных сотрудников метро.
Милов отмечает в иске, что не был на акции, а вел трансляции на канале «Навальный Live». В этот день его задержали в студии и после этого арестовали на 30 суток. В марте 2021 года политик сообщил, что покинул Россию и уехал в Латвию, чтобы не подвергать себя опасности ареста.
В иске отмечается, что действия судов нарушили права оппозиционера на справедливый суд, свободу выражения мнения и свободу от политически мотивированного преследования. Издание отмечает, что если ЕСПЧ согласится с позицией Владимира Милова, каждый из оппозиционеров-ответчиков по искам 2019 года сможет требовать их пересмотра.
«Ъ» добавляет, что аналогичное обращение в ЕСПЧ сейчас готовит Илья Яшин. Юлия Галямина заявила, что у подобных жалоб «мало перспектив».
*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.