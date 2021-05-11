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Владимир Милов подал жалобу в ЕСПЧ на решения судов по протестам 2019 года

11.05.2021

Политик Владимир Милов пожаловался в ЕСПЧ на решения судов по искам, которые подали предприятия, подведомственные московской мэрии, после протестов лета 2019 года. Ответчикам по ним выступали оппозиционеры. 

Как пишет «КоммерсантЪ», Милов просит признать эти обращения мотивированными политически, он считает, что они говорят о преследовании оппозиции в стране. Политик отмечает, что именно из-за этого давления ему пришлось уехать из России. 

Все иски, о которых идет речь, связаны с акцией «За честные выборы», которая прошла в Москве 27 июля 2019 года из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После нее в суд одно за другим начали обращаться подведомственные мэрии предприятия: ГБУ «Автомобильные дороги», Мосгортранс, московский метрополитен, а также ресторан «Армения». Ответчиками выступили оппозиционеры Владимир Милов, Любовь Соболь, Алексей Навальный, Иван Жданов, Георгий Албуров, бывший глава штаба Навального* в Москве Олег Степанов, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин и незарегистрированные кандидаты Александр Соловьев и Юлия Галямина. В частности, Милова как одного из организаторов суд обязал выплатить 4,7 млн рублей за простой транспорта во время акции протеста, повреждение растений митингующими и выход на работу дополнительных сотрудников метро. 

Милов отмечает в иске, что не был на акции, а вел трансляции на канале «Навальный Live». В этот день его задержали в студии и после этого арестовали на 30 суток. В марте 2021 года политик сообщил, что покинул Россию и уехал в Латвию, чтобы не подвергать себя опасности ареста. 

В иске отмечается, что действия судов нарушили права оппозиционера на справедливый суд, свободу выражения мнения и свободу от политически мотивированного преследования. Издание отмечает, что если ЕСПЧ согласится с позицией Владимира Милова, каждый из оппозиционеров-ответчиков по искам 2019 года сможет требовать их пересмотра.
«Ъ» добавляет, что аналогичное обращение в ЕСПЧ сейчас готовит Илья Яшин. Юлия Галямина заявила, что у подобных жалоб «мало перспектив».

*Штабы Навального — общественное движение внесено Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов. 

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