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В Кремле отреагировали на стрельбу в школе Казани

11.05.2021

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в обороте у гражданского населения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин также дал поручение обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших.

Сегодня в казанской школе 19-летний молодой человек открыл стрельбу. В результате, по официальным данным, погибли восемь человек.

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