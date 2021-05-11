Путин внес в Госдуму проект о расторжении Договора по открытому небу

Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект о расторжении Договора по открытому небу. Ранее из соглашения вышли США.
Документ зарегистрирован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке говорится, что в ноябре 2020 года США «под надуманным предлогом» вышли из Договора по открытому небу, и это «существенно нарушило баланс интересов государств-участников договора», в том числе из-за этого «возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации».
Вашингтон объявил о выходе из соглашения в мае 2020 года, назвав причиной нарушение положений документа Кремлем. В частности, сообщалось, что Москва использует информацию, полученную по договору, для наведения оружия на объекты инфраструктуры США и НАТО. В феврале на переговорах российская делегация предложила США рассмотреть отказ от выхода из договора, и сообщила, что при отсутствии ответного шага к лету Россия сама выйдет из Договора по открытому небу. 3 мая глава российской делегации Константин Гаврилов сказал, что у США есть месяц на раздумья, и объявил, что Россия начала процедуры по выходу из договора еще в январе.
Договор по открытому небу разрешает невооруженные полеты самолетов-разведчиков в воздушном пространстве стран-участниц соглашения. Полеты проводятся по квотам и в уведомительном порядке.