Том Круз вернул награды «Золотого глобуса»

Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), сообщает CNN. Актер сделал это на фоне растущих противоречий вокруг организации из-за отсутствия среди 87 членов ассоциации темнокожих, а также этических вопросов, связанных с финансовыми выгодами для некоторых из членов, отмечает телеканал.

Ранее сеть NBC объявил, что не будет транслировать шоу в 2022 году. «Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно. Таким образом, NBC не будет транслировать «Золотой глобус 2022 года», — сообщили в телекомпании.

Перед этим Скарлетт Йоханссон выступила с заявлением, в котором призвала развлекательное сообщество отказаться от участия в мероприятиях, спонсируемых HFPA.