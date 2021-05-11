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Том Круз вернул награды «Золотого глобуса»

11.05.2021

Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), сообщает CNN. Актер сделал это на фоне растущих противоречий вокруг организации из-за отсутствия среди 87 членов ассоциации темнокожих, а также этических вопросов, связанных с финансовыми выгодами для некоторых из членов, отмечает телеканал.

Ранее сеть NBC объявил, что не будет транслировать шоу в 2022 году. «Мы по-прежнему считаем, что HFPA стремится к значимой реформе. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что HFPA нужно время, чтобы сделать это правильно. Таким образом, NBC не будет транслировать «Золотой глобус 2022 года», — сообщили в телекомпании.

Перед этим Скарлетт Йоханссон выступила с заявлением, в котором призвала развлекательное сообщество отказаться от участия в мероприятиях, спонсируемых HFPA.

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