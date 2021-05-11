Более 150 ракет выпустили в сторону Израиля из сектора Газа

Более 150 ракет за последние часы запущено в сторону Израиля с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля. «С шести часов вечера группы террористов в Газе запускают ракеты по гражданам Израиля. Без остановок. Сейчас четыре часа утра. Это десять часов ракетных обстрелов», — говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Столкновения резко обострились в понедельник, когда в Газе заявили, что по меньшей мере 20 человек, в том числе девять детей, были убиты в результате израильских воздушных ударов, нанесенных после того, как группы палестинских боевиков выпустили ракеты недалеко от Иерусалима. Израильские военные заявили, что нанесли удары по вооруженным группам, ракетным установкам и военным постам в Газе после того, как боевики пересекли, как выразился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «красную линию», впервые после войны 2014 года обстреляв район Иерусалима, пишет Reuters.

Напряжение нарастало в течение нескольких недель во время священного для мусульман месяца Рамадан на фоне столкновений между израильскими силами безопасности и палестинскими демонстрантами. Ситуацию подогрело решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме на основании того, что здания в этом районе до создания Государства Израиль в 1948 году принадлежали еврейским семьям, отмечает «КоммерсантЪ». Серьезные столкновения произошли в Иерусалиме в конце минувшей недели, когда мусульмане отмечали последнюю пятницу Рамадана, а также в Ночь предопределения (с 8 на 9 мая) и на следующий день. Были ранены сотни палестинцев и десятки израильских полицейских. В ночь на понедельник у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, а также в других районах города были ранены свыше 300 палестинцев и 21 израильский полицейский.

По словам директора мечети Аль-Акса Омара аль-Кисвани, полиция «совершила беспрецедентное варварское нападение» на мечеть, были изъяты ключи от здания. И хотя израильтяне пытались объяснить, что меры вызваны «атаками палестинских бунтовщиков», события в Иерусалиме вызвали возмущение всего исламского мира.

Евросоюз заявил о необходимости немедленно прекратить эскалацию насилия. «Ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и подпитывают динамику эскалации. Все лидеры обязаны действовать против экстремистов. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться», — говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.