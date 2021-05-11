У Белого дома нет данных о причастности российских властей к кибератаке на Colonial Pipeline

Организаторы кибератаки против компании Colonial Pipeline могут находиться на территории России, но Вашингтон не располагает данными о причастности к этому российских властей, заявил президент США Джо Байден.

«Я буду встречаться с президентом Путиным. Сейчас нет данных разведки о том, что Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них есть некоторая часть ответственности за то, чтобы разобраться с этим», — цитирует Байдена РБК.



Сбой работы трубопровода, доставляющего топливо из Техаса на Восточное побережье США, произошел 7 мая. Компания-оператор Colonial Pipeline сообщила, что причиной стала кибератака, в ходе которой неизвестные заблокировали компьютерные системы и зашифровали данные. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Работа топливопровода была остановлена.

Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что атаку провела кибергруппа DarkSide, в которую входят «русские хакеры». О том, что взлом произвели с помощью вируса-вымогателя, созданного хакерами из группировки DarkSide, подтвердили в ФБР. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер вечером 10 мая заявила, что пока власти рассматривают версию о том, что атаку совершила группа злоумышленников, а данных о том, что к ней было причастно какое-либо государство, сейчас нет.