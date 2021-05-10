Глава омского Минздрава найден живым

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу, найден живым, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Он вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района, передает сообщение ТАСС. По данным источника агентства в экстренных службах, Мураховский вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово.

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Омской области. Около суток знакомые чиновника искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы был обнаружен квадроцикл.