В причастности к кибератаке на американский трубопровод заподозрили российских хакеров

Американские СМИ пишут, что группировка DarkSide, в которую входят российские хакеры, ответственна за кибератаку на трубопровод американской компании Colonial Pipeline. Содержание публикаций передает «МБХ медиа».

Бывший чиновник в администрации США сообщил CNN, что группировка как правило атакует цели в странах, говорящих не на русском языке. При этом телеканал назвал группу «происходящей из России».

Сбой работы трубопровода, доставляющего топливо из Техаса на Восточное побережье, произошел 7 мая. Компания-оператор Colonial Pipeline сообщила, что причиной сбоя стала кибератака, в ходе которой неизвестные заблокировали компьютерные системы и зашифровали данные. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Сумма не озвучивалась. В итоге Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода.