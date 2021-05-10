Чехия намерена взыскать с России не менее миллиарда крон в качестве компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии планируют взыскать с России не менее 1 млрд крон (около $47 млн) в качестве компенсации за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом сообщила министр финансов страны Алена Шиллерова в эфире «Чешского телевидения», передает Forbes.

«Путь, который кажется подходящим, — это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», — сказала Шиллерова.

Сумма, скорее всего не окончательная — свои претензии могут выдвинуть еще и власти пострадавшего региона. Они, в частности, могут потребовать компенсации морального вреда и компенсации за невозможность использовать имущество. Власти Чехии могут подать заявку на компенсацию в течение ближайших недель или месяцев, уточнил телеканал.

Ранее полиция Чехии объявила о розыске двух россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания называла сотрудниками главного управления Генштаба России, и обвиняла их в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Власти Чехии считают, что Петров и Боширов могут быть причастны ко взрывам на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека.