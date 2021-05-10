В Омской области спасатели ищут пропавшего министра здравоохранения

Утром 10 мая в Омской области возобновились поиски пропавшего в лесу министра здравоохранения Александра Мураховского. Он пропал Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию, передает «Интерфакс».

9 мая спасатели обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор. «В поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков. Сегодня из Омска прибудут дополнительные силы из числа сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров для продолжения поисковых мероприятий», — сообщила 9 мая пресс-служба УМВД по Омской области.

Ранее Мураховский работал главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которую госпитализировали Алексея Навального после отравления. Региональный Минздрав Мураховский возглавил в начале ноября 2020 года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой.