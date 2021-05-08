Андрей Зубов: Цена Победы

За несколько дней до сегодня, холодным полднем четвертого мая мы с сыном подошли к этому храму. Имя его стало значимым - Скорбященский (во имя образа Богородицы - Всех скорбящих радость). Храм этот стоит на древнем городище, за валами рядом с Ржевом. Кто и когда жил здесь в древности - славяне, угры-вепсы - не смог разузнать. Городище поднимает свои валы над стрелкой слияния двух рек со значимыми славянскими именами - Городенка и Бойня. Имя Городенка, как и валы, свидетельствует о том, что здесь был когда-то городок, а бойня была здесь то ли в 15, то ли в 14 веке. То ли с татарами, то ли с литовцами. Никто не помнит точно. Но бойня была наверняка, что и запечатлело новое имя реки, которая до того, как и все почти гидронимы вокруг, носила угорское название.

Та бойня забылась в веках, а вот бойня 1942-43 годов не забылась и не забудется, пока жива Россия. "Я убит подо Ржевом" - так могут сказать более миллиона погибших здесь русских людей и немало немцев.

На Никольском городище у Скорбященского храма был немецкий опорный и корректировочный пункт. Бесчисленно атаковали его - эти высокие крутые древние валы, бесчисленно обстреливали. Тысячи и тысячи людей полегли в атаках от кинжального пулеметного огня, от мин, от снарядов... Их плоть ушла в землю древнего городища, смешалась с прахом тех далеких предков, после гибели которых изменили имя реки...

И памятником невыразимой скорби остался изрешеченный пулями и осколкам снарядов, но выстоявший собор, воздвигнутый накануне другой, Крымской войны на мирной тогда Ржевский земле.

Войны, войны, войны... Та, Крымская, из-за глупого спора о ключах, из-за амбиций стареющего императора Николая, эта - из-за сатанинских вожделений Сталина, подписавшего договор 23 августа 1939 не с теми, кто желал мира - англо-французами, - а с другим таким же маньяком, бредившим мировым могуществом и войной.

Поставь Сталин 23 августа 1939 года подпись под другим документом и не было бы бойни под Ржевом, не лишились бы жизни десятки миллионов русских людей - земледельцев и строителей, будущих поэтов, историков, учителей, врачей, не раскрывших свои таланты на благо человечеству, но ставших прахом, разметаемым ветром... Да и Гитлер бы, скорее всего не решился на большую войну без союза со Сталиным. И десять миллионов немцев сохранили бы жизни, столь же бесценные для мира - жизни философов и инженеров, поэтов и ученых, умелых мастеров и усердных крестьян. И поляки бы сохранили жизни, и французы, и англо-саксы, и шесть миллионов евреев, с особым тщанием уничтоженных нацистами среди всех этих народов.

Но тогда Сталин не был бы Сталиным - человекоубийцей от начала, и Гитлер не был бы Гитлером. И большевицкая и нацистская пропаганда не кружила бы головы людям, не толкала их под огонь врага. Да и врага бы не было. Только враг рода человеческого, прельщения которого отвергли бы люди и радовались этому.

Но не отвергли. Бросились в какой уже раз в бойню...

До 80 миллионов людей полегло в той войне на Западе и Востоке. И вспоминая сегодня годовщину победы на Западе, не следует забывать мудрой русской этимологии слова "победа" - победа как завершение, исчерпание беды - беды, в которую всегда люди ввергают себя сами.

Расстрелянный Скорбященский храм на древнем городище под Ржевом на речке Бойне. Может ли быть лучший памятник цены войны. И той, 1939-45 гг., и всякой? Мне кажется, что нет.

ЦЕНА ПОБЕДЫ За несколько дней до сегодня, холодным полднем четвертого мая мы с сыном подошли к этому храму. Имя его... Опубликовано Андреем Зубовым Пятница, 7 мая 2021 г.

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