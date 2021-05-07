Суд признал законным решение включить псковского журналиста в список иноагентов

Суд признал законным решение о включении главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина* в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщает само издание.

Защита журналиста просила признать решение Минюста незаконным, отмечая, что это является вмешательством в его право на свободу выражения мнения. Также в жалобе говорилось, что один из переводов, которые стали основанием для ограничений, был получен еще до вступления в силу поправок в закон об иностранных агентах, а еще один перевод не подтвержден. Решение Псковского городского суда будет обжаловано.

«Сегодня я понял, что под этот закон подпадает любой гражданин, имеющий страницу в соцсетях. Я в принципе считаю этот закон антиконституционным», — заявил на заседании Денис Камалягин*.

Ранее он рассказал в соцсетях, что сделал несколько переводов губернатору области Михаилу Ведерникову, мэру Пскова Ивану Цецерскому и главе регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому, а затем сообщил Минюсту, что политики получили финансирование от иноагента. По словам журналиста, чиновники должны будут отчитаться об этом в ходе избирательной кампании. Через некоторое время они вернули ему деньги. Журналист сказал, что это не освобождает их от отчетности, так как никто не обращался к нему за оформлением возврата.

Ранее суды оставили в силе решение Минюста включить в список иностранных агентов журналистку Людмилу Савицкую* и правозащитника Льва Пономарева*.

* Денис Камалягин, Людмила Савицкая, Лев Пономарев — включены в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.