Навальному вернули статус узника совести

Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее Reuters со ссылкой на выступление соратника Навального Леонида Волкова в Палате общин Канады сообщил о том, что, помимо возвращения статуса, правозащитная организация проведет «разбор ошибок», а 12 мая выпустит заявление о том, как на предыдущее решение повлияла кампания дезинформации.

Навальный получил статус узника совести в январе 2021 года после того, как его задержали в аэропорту Шереметьево. В феврале Amnesty International лишила политика этого статуса. Сообщалось, что решение приняли из-за его заявлений, которые могли быть равнозначны «пропаганде ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде». Речь шла о высказываниях Навального середины 2000-х годов. Тогда же сообщалось, что правозащитники получили несколько жалоб, к которым могло быть причастно агентство RT. «Медиазона» писала, что как минимум два человека в своих заявлениях сослались на посты в Twitter сотрудничающей с агентством колумнистки Кати Казбек.