Close

Навальному вернули статус узника совести

07.05.2021

Amnesty International вернула Алексею Навальному статус узника совести. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее Reuters со ссылкой на выступление соратника Навального Леонида Волкова в Палате общин Канады сообщил о том, что, помимо возвращения статуса, правозащитная организация проведет «разбор ошибок», а 12 мая выпустит заявление о том, как на предыдущее решение повлияла кампания дезинформации.

Навальный получил статус узника совести в январе 2021 года после того, как его задержали в аэропорту Шереметьево. В феврале Amnesty International лишила политика этого статуса. Сообщалось, что решение приняли из-за его заявлений, которые могли быть равнозначны «пропаганде ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде». Речь шла о высказываниях Навального середины 2000-х годов. Тогда же сообщалось, что правозащитники получили несколько жалоб, к которым могло быть причастно агентство RT. «Медиазона» писала, что как минимум два человека в своих заявлениях сослались на посты в Twitter сотрудничающей с агентством колумнистки Кати Казбек.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.