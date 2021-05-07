СМИ: Соратники Навального перевезут студию в Грузию

Фонд борьбы с коррупцией*, возможно, будет вести эфиры из Грузии. Как пишет РБК, фонд уже перевез туда часть сотрудников и технику для вещания.

Источник агентства рассказал, что в Грузию уже уехали Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и несколько технических сотрудников. В целом в Тбилиси находятся не менее 10 сотрудников фонда, решение о переезде было коллективным.

«Также они планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры», — рассказал собеседник РБК. Будут ли сотрудники фонда регистрировать юридическое лицо в Грузии, неизвестно. Также сообщается, что пока никто из сотрудников не обращался к властям страны за политическим убежищем.

Соратник Навального Леонид Волков в разговоре с журналистами назвал информацию о переезде фейком.

Ранее о том, что в Грузию уехали около 40 ключевых сотрудников фонда, сообщила SOTA, Волков также опровергал эту информацию.

В апреле прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать Фонд борьбы с коррупцией* и другие организации, связанные с Алексеем Навальным, экстремистскими. После этого суд запретил им совершать определенные действия до вынесения вердикта по делу.

*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.