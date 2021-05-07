На празднование Дня Победы в Москве потратили 855,4 млн рублей

Празднование Дня Победы в Москве в 2021 году обойдется в 855,4 млн рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа» на основании документов о госзакупках.

В сумму на 2021 год входит метеозащита, на нее уйдет больше всего, 417,4 млн рублей. Подрядчиком выступает «Агентство атмосферных технологий», издание отмечает, что оно уже выигрывало конкурсы в предыдущие годы, при этом в 2017 году воздушную часть парада отменили из-за плохой погоды. 157,2 млн рублей потратят на техническое обеспечение парада, в основном на перевозку военнослужащих. На украшение Красной площади и Васильевского спуска, а также на салют потратят 61,9 млн рублей. 15,4 млн уйдет на конверты для поздравлений Владимира Путина, 25 млн на их доставку ветеранам. Это в несколько раз больше, чем будет потрачено на праздничные наборы для участников войны, на которые уйдет 9,2 млн.

ОМ отмечают, что сумма трат на празднование Дня Победы в Москве в 2021 году оказалась меньше, чем в 2020, но больше, чем в предыдущие годы. Так, в 2019 году торжества обошлись в почти вдвое меньшую сумму, 452 млн.