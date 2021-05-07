В Иркутской области прошло шествие школьников с портретами Путина

В городе Вихоревка Иркутской области прошло шествие подростков из «Юнармии» с портретами Владимира Путина.

Глава регионального штаба движения заявил «Тайга.Инфо», что мероприятие со школьниками было частью проекта «Одной мы связаны судьбой». Его организовали ко Дню Георгия Победоносца, шествие было посвящено разным эпохам, в том числе «эпохе Путина».

В рамках проекта также организованы научно-практическая конференция, защита патриотических уголков, костюмированное шествие и открытие вахты памяти.

«Мы решили свою колонну обозначить ЮА с портретами Путина, цитатами его выступлений», — заявил представитель регионального штаба «Юнармии».

Издание отмечает, что массовые мероприятия в области запрещены из-за пандемии коронавируса.

Днем ранее стало известно, что в Тверской области собираются провести парад детсадовцев. На сайте администрации Лихославльского района их назвали «командами маленьких патриотов». После внимания СМИ мероприятие отменили, сославшись на ограничения Роспотребнадзора.