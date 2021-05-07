Найден реальный владелец паспорта сотрудника ГРУ Александра Мишкина

Журналисты нашли реального владельца паспорта, которым пользовался предполагаемый сотрудник ГРУ Александр Мишкин («Петров») в Чехии. Об этом в Facebook сообщил редактор молдавского расследовательского проекта RISE Moldova Владимир Тхорик.

Речь идет о заграничном паспорте на имя гражданина Молдавии Николая Попы. Власти Чехии заявляли, что с ним в страну въехал объявленный в розыск сотрудник ГРУ «Александр Петров» (настоящее имя — Александр Мишкин) для участия в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

20 апреля расследователи из The Insider и Bellingcat опубликовали копии поддельных паспортов Мишкина и его коллеги «Руслана Боширова» (настоящее имя — Анатолий Чепига, в Чехии у него был таджикский паспорт на имя Руслана Табарова). Журналисты RISE Moldova нашли номер паспорта Мишкина в одной из баз данных авиапассажиров, и выяснили, что при его подделке были заменены имя и дата рождения, но номер документа и год выдачи остались прежними. Через ту же базу расследователи выяснили имя настоящего владельца паспорта, им оказался гражданин Молдавии Виталий К. живущий в США. Он пользовался на рейсах этим документом уже после того, как его подделали. Журналистам Виталий заявил, что не был в России, только один раз оказался в Москве на пересадке в аэропорту.

«Этот случай еще раз доказывает, что коррупция поистине безгранична», — заявил редактор RISE Moldova Владимир Тхорик.

Мишкина и Чепигу объявили в розыск по делу об организации взрыва в Чехии в 2014 году. Их же ранее обвиняли в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Несколько дней назад стало известно, что обоих повысили и теперь они работают на Кремль.