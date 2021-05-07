В России завели дело об оскорблении ветеранов

В Кировской области завели дело об оскорблении ветеранов. Поводом стал комментарий в интернете.

Как сообщает издание «Свой кировский», фигурантом стал 46-летний Константин П., который на одном из порталов комментировал новость о возвращении из Смоленской области останков солдат, погибших в Великой отечественной войне. В комментарии мужчина назвал войну «бессмысленной», а также высказался о самих останках.

По делу прошла лингвистическая экспертиза, специалисты которой нашли в высказывании мужчины признаки осквернения символов воинской славы России, памяти защитников Отечества, а также унижения чести и достоинства ветеранов. Фигурант признал вину, ему грозит купный штраф, исправительные работы либо до трех лет лишения свободы.

Закон об оскорблении ветеранов приняли после того, как суд назначил 850 тыс. рублей штрафа Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Владимир Путин подписал его 5 апреля.