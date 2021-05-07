ЦБ завершил 2020 год с убытком в 61,5 млрд рублей

Банк России завершил 2020 год с потерями в 61,5 млрд рублей. ЦБ отчитывается об убытках четвертый год подряд.

Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Банка России. Так, доходы ЦБ за 2020 год составили 2,404 трлн рублей, а расходы — более 2,465 трлн. За год Центробанк нарастил долю золота и юаня в международных резервах и снизил долю евро, доллара и фунта стерлингов.

Издание отмечает, что ЦБ показывает убыток четвертый год подряд. По итогам 2019-го потери были втрое больше, они составляли 182,6 млрд рублей. Рекордные потери ЦБ фиксировал в 2017 году, 435,3 млрд. За четыре года общий убыток составил 1,1 трлн рублей.