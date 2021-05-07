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Алексею Навальному вернут статус «узника совести»

07.05.2021

Правозащитная организация Amnesty International вернет Алексею Навальному статус узника совести. Это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление соратника Навального Леонида Волкова в Палате общин Канады. Волков заявил, что власти России пытались очернить репутацию оппозиционера, и 12 мая правозащитники намерены выпустить релиз о том, как кампания дезинформации повлияла на их решение. Навальному не только вернут статус, но и проведут «разбор ошибок».

Навальный получил статус узника совести в январе 2021 года после того, как его задержали в аэропорту Шереметьево. В феврале Amnesty International лишила политика этого статуса. Сообщалось, что решение приняли из-за его заявлений, которые могли быть равнозначны «пропаганде ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, насилию или вражде». Речь шла о высказываниях Навального середины 2000-х годов. Тогда же сообщалось, что правозащитники получили несколько жалоб, к которым могло быть причастно агентство RT. «Медиазона» писала, что как минимум два человека в своих заявлениях сослались на посты в Twitter сотрудничающей с агентством колумнистки Кати Казбек.

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