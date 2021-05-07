YouTube снял претензии с каналов из-за «Умного голосования»

YouTube отозвал свои претензии с каналов «Новой газеты» и политика Ильи Яшина. Команда видеохостинга признала их ошибочными.

Как пишет «Новая газета», к данному моменту администрация сервиса уже восстановила удаленные ссылки на «Умное голосование» и заявила, что они не нарушают правила, а также принесли извинения тем, кого затронули блокировки.

6 мая YouTube начал удалять из видеороликов ссылки на проект Алексея Навального «Умное голосование», помечая их как «спам, обман или мошенничество». Так, об удалении контента и блокировке доступа к отдельным видео сообщили проект Sota Vision, политики Илья Яшин и Владимир Милов, несколько блогеров, а также «Новая газета». В последнем случае блокировка произошла за 10 минут до начала совместного стрима с «ОВД-Инфо» в поддержку обвиняемых по «дворцовому делу».

Sota Vision сообщала, что администрация сервиса удаляет ссылки на «Умное голосование» по жалобе Роскомнадзора. «Новая» писала, что причиной блокировки стрима могли стать массовые жалобы ботов в преддверии трансляции.