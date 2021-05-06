Отца экс-главреда NEXTA в Белоруссии лишили воинского звания

Президент Беларуси Александр Лукашенко лишил воинского Дмитрия Протасевича. Это отец бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который активно освещал протесты в республике.

Соответствующий указ опубликован на Национальном правовом портале страны. Помимо Протасевича, которого лишили воинских и специальных званий, в списке еще 85 бывших военных и силовиков. В частности, звания также лишили бывшего следователя и основателя ByChange Евгений Юшкевич, его проект занимается переобучением тех, кто «ушел с работы по соображениям совести». Также журналисты обнаружили в списке экс-следователя, координатора проекта BYPOL, публиковавшего данные силовиков Андрея Остаповича.

Роман Протасевич написал в Twitter, что его отец отдал военной службе 29 лет. Он уволился в запас в звании полковника в 2019 году.

«Он не принимал активное участие в протестах, ни разу не задерживался, ни разу не привлекался», — написал Протасевич.

Экс-главред NEXTA сообщил, что вывез родителей за границу осенью 2020 года, после того, как за ними установили слежку. Сам Роман Протасевич в Белоруссии обвиняется в организации массовых беспорядков.

4 мая Александр Лукашенко лишил воинских званий еще более 80 экс-военнослужащих и силовиков «за дискредитирующие поступки», в отношении некоторых возбудили уголовные дела.