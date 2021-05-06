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Адвокат Иван Павлов назвал заказчика своего уголовного дела

06.05.2021

Глава «Команды 29» Иван Павлов считает, что заказчиком дела против него может быть следователь ФСБ Александр Чабан. Он работает по делу экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

Об этом Павлов рассказал в интервью телеканалу «Дождь». Ранее юристы сообщали об угрозах Чабана адвокату из-за того, что он представляет интересы Сафронова.

«У меня четкое представление есть, что это следователь, конкретный следователь по конкретному делу, по делу Ивана Сафронова, инициировал вот это вот», — сказал Павлов. 

Он добавил, что Чабан пытался уговорить подзащитных и их семьи отказаться от услуг «Команды 29», а одному из фигурантов и коллегам Павлова заявил, что «посадит» адвоката. Кроме того, по словам главы правозащитного объединения, по другим делам, которые ведет следственное управление ФСБ, юристы так же, как и по делу Сафронова, публиковали процессуальные документы, но претензий ни у кого не возникало. Также адвокат считает, что на происходящее с ним могло повлиять и то, что он представляет интересы ФБК* в деле о признании его экстремистской организацией.

30 апреля сотрудники ФСБ пришли в гостиничный номер Павлова в Москве и задержали его. Дома у адвоката в Петербурге, а также на его даче, в офисе «Команды 29» и в квартире еще одного сотрудника прошли обыски. У Павлова и из офиса организации изъяли телефон, ноутбуки и некоторые документы. В числе последних была информация, которую защита планировала заявить на суде по делу Ивана Сафронова. Юрист назвал это разглашением адвокатской тайны. Сейчас Иван Павлов является фигурантом дела о разглашении данных предварительного следствия по делу Сафронова, ему запрещено общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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