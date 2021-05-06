Адвокат Иван Павлов назвал заказчика своего уголовного дела

Глава «Команды 29» Иван Павлов считает, что заказчиком дела против него может быть следователь ФСБ Александр Чабан. Он работает по делу экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.

Об этом Павлов рассказал в интервью телеканалу «Дождь». Ранее юристы сообщали об угрозах Чабана адвокату из-за того, что он представляет интересы Сафронова.

«У меня четкое представление есть, что это следователь, конкретный следователь по конкретному делу, по делу Ивана Сафронова, инициировал вот это вот», — сказал Павлов.

Он добавил, что Чабан пытался уговорить подзащитных и их семьи отказаться от услуг «Команды 29», а одному из фигурантов и коллегам Павлова заявил, что «посадит» адвоката. Кроме того, по словам главы правозащитного объединения, по другим делам, которые ведет следственное управление ФСБ, юристы так же, как и по делу Сафронова, публиковали процессуальные документы, но претензий ни у кого не возникало. Также адвокат считает, что на происходящее с ним могло повлиять и то, что он представляет интересы ФБК* в деле о признании его экстремистской организацией.

30 апреля сотрудники ФСБ пришли в гостиничный номер Павлова в Москве и задержали его. Дома у адвоката в Петербурге, а также на его даче, в офисе «Команды 29» и в квартире еще одного сотрудника прошли обыски. У Павлова и из офиса организации изъяли телефон, ноутбуки и некоторые документы. В числе последних была информация, которую защита планировала заявить на суде по делу Ивана Сафронова. Юрист назвал это разглашением адвокатской тайны. Сейчас Иван Павлов является фигурантом дела о разглашении данных предварительного следствия по делу Сафронова, ему запрещено общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

*ФБК — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.