Дмитрий Гудков: всем все понятно

Не поняли? – Тогда вот еще, для понимания. Вчера вечером, сразу три «законопроекта».
1. Кто помогал Навальному последний год – тем запрет избираться в Думу. Донатил, помогал, консультировал или оказывал «иную помощь».
2. Нежелательной может стать любая организация.
3. Посадят всех, кто с ними хоть как-то связан.
Коротко суть такая, да никто и не скрывается. Бормочут еще что-то про зарубежные лагеря, где оппозицию учат, как заставить детей употреблять наркотики, но сами уже смеются в голос. Всем все понятно.
Оппозиция тут может быть только Прилепиным, да и то вряд ли надолго.
Один вождь, один Рейх – ничего нового.
История достаточно накатала этот желоб, чтобы не спрашивать, что там в финале, за поворотом.
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