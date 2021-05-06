Дмитрий Гудков: всем все понятно

Каждым новым преступным законом Путин спрашивает: ну теперь-то вы поняли, что я у вас – навсегда, до (вашего) конца?Не поняли? – Тогда вот еще, для понимания. Вчера вечером, сразу три «законопроекта».1. Кто помогал Навальному последний год – тем запрет избираться в Думу. Донатил, помогал, консультировал или оказывал «иную помощь».2. Нежелательной может стать любая организация.3. Посадят всех, кто с ними хоть как-то связан.Коротко суть такая, да никто и не скрывается. Бормочут еще что-то про зарубежные лагеря, где оппозицию учат, как заставить детей употреблять наркотики, но сами уже смеются в голос. Всем все понятно.Оппозиция тут может быть только Прилепиным, да и то вряд ли надолго.Один вождь, один Рейх – ничего нового.История достаточно накатала этот желоб, чтобы не спрашивать, что там в финале, за поворотом.