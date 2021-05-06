YouTube удаляет ссылки на сайт «Умного голосования»

Сервис YouTube начал удалять ссылки на сайт «Умного голосования». Видеохостинг сообщил, что ролики с ними нарушают правило о запрете спама и мошенничества.

Так, администрация сервиса удалила такую ссылку из стрима SotaVision от 31 августа 2019 года о протестах на выборах в Мосгордуму. Проект сообщил, что это произошло по жалобе Роскомнадзора, и за повторное нарушение ему на неделю ограничат доступ к загрузке новых роликов и проведению трансляций.

«Новой газете» YouTube на неделю запретил прямые эфиры, это произошло за 10 минут до совместного стрима с «ОВД-Инфо» в поддержку фигурантов дел, заведенных после митингов. Из-за этого редакция перенесла трансляцию на канал «ОВД-Инфо».

Также YouTube вынес предупреждение каналу политика Ильи Яшина. «Угрожают полной блокировкой. По жалобе Роскомнадзора, ссылку на сайт «Умного голосования» под одним из роликов в сентябре прошлого года расценили как «спам, обман и мошенничество». Google, у вас там всё нормально вообще? Вы теперь филиал государственной цензуры в России?», — написал Яшин в Facebook.

Также об удалении роликов со ссылками на «Умное голосование» сообщили соратник Алексея Навального Владимир Милов и блогер Денис Стяжкин.

«Умное голосование» — проект команды Алексея Навального, цель которого заключается в том, чтобы совместно отдать голоса на выборах в поддержку одного из кандидатов. В декабре 2018 года суд по иску Роскомнадзора заблокировал сайт проекта, объяснив это сбором личных данных.